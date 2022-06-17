Международное токийское шоу игрушек открылось после двухлетнего перерыва
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Токио, 16 июня (Jiji Press). Международная выставка игрушек 2022 года в Токио, одна из крупнейших выставок игрушек в Японии, открылась после двухлетнего перерыва, вызванного эпидемией нового коронавируса.
Мероприятие продлится 17 июня в конференц-центре Tokyo Big Sight в столичном районе Кото, оно открыто только для деловых посетителей.
На выставке представлено около 20 000 наименований игрушек от 96 компаний, в том числе усовершенствованные версии классических игрушек, которыми можно играть из поколения в поколение, а также экологически чистые игрушки.
MegaHouse Corp. представляет «Невозможный кубик Рубика», цветные поверхности которого меняют цвет в зависимости от того, под каким углом на них смотрят игроки, чтобы оживить давно продаваемую трёхмерную головоломку.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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