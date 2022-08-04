Китай предупреждает Японию в отношении официальных связей с Тайванем

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Пекин, 3 августа (Jiji Press). Посольство Китая в Токио призвало Японию не разрешать политикам и другим общественным деятелям совершать официальные визиты на Тайвань и принимать политиков из Тайваня после визита на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

В заявлении официального представителя, опубликованном 2 августа, посольство призвало Токио непреклонно пресекать любые инциденты, подобные визиту Пелоси, и избегать подачи неверных сигналов силам, выступающим за независимость Тайваня.

В заявлении подчеркивается, что проблема Тайваня связана с коренными интересами Китая и политическими основами китайско-японских отношений.

Отмечая, что Япония, когда нормализовала отношения с Китаем, продемонстрировала свое понимание и уважение позиции Пекина о том, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, в заявлении содержится призыв к Японии соблюдать свои торжественные обещания по тайваньскому вопросу.

Посольство Китая также призвало Токио к пониманию политических махинаций, стоящих за визитом Пелоси на Тайвань, а также о его серьёзном вреде, и подходить к этому вопросу осторожно и надлежащим образом.

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