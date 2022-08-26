Лула о предоставлении Бразилии и Японии постоянного членства в Совбезе ООН

Политика Общество

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Сан-Паулу, 23 августа (Jiji Press) - Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что такие страны, как Бразилия и Япония, должны стать постоянными членами Совета Безопасности ООН. По его словам, это поможет Организации Объединенных Наций эффективнее реагировать на российское вторжение в Украину и растущую напряженность между Китаем и Тайванем.

В понедельник в Сан-Паулу на пресс-конференции для зарубежных средств массовой информации Лула, который, вероятно, вернется на пост президента Бразилии по итогам выборов в октябре текущего года, заявил, что ООН должна укрепить свое положение в мире, предоставив этим странам постоянные места в Совете Безопасности.

Отметив, что геополитический ландшафт изменился, Лула заявил, что Совет Безопасности нуждается во все большем числе государств в своем составе, и что право вето, которым обладают его нынешние пять постоянных членов, должно быть отменено.

Его интересует, почему Бразилия и такие страны, как Мексика, Египет, Германия, Южная Африка и Япония, не могут стать постоянными членами Совбеза ООН, хотя вторая мировая война закончилась в 1945 году. Лула также призывает к реформе Совета Безопасности, которая будет учитывать геополитические реалии XXI века.

 

２２日、サンパウロで外国メディアとの記者会見に応じるブラジルのルラ元大統領

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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