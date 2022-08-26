Лула о предоставлении Бразилии и Японии постоянного членства в Совбезе ООН

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Сан-Паулу, 23 августа (Jiji Press) - Бывший президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что такие страны, как Бразилия и Япония, должны стать постоянными членами Совета Безопасности ООН. По его словам, это поможет Организации Объединенных Наций эффективнее реагировать на российское вторжение в Украину и растущую напряженность между Китаем и Тайванем.

В понедельник в Сан-Паулу на пресс-конференции для зарубежных средств массовой информации Лула, который, вероятно, вернется на пост президента Бразилии по итогам выборов в октябре текущего года, заявил, что ООН должна укрепить свое положение в мире, предоставив этим странам постоянные места в Совете Безопасности.

Отметив, что геополитический ландшафт изменился, Лула заявил, что Совет Безопасности нуждается во все большем числе государств в своем составе, и что право вето, которым обладают его нынешние пять постоянных членов, должно быть отменено.

Его интересует, почему Бразилия и такие страны, как Мексика, Египет, Германия, Южная Африка и Япония, не могут стать постоянными членами Совбеза ООН, хотя вторая мировая война закончилась в 1945 году. Лула также призывает к реформе Совета Безопасности, которая будет учитывать геополитические реалии XXI века.







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