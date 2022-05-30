Совет Безопасности ООН проголосовал против новых санкций в отношении Северной Кореи
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Нью-Йорк (Jiji Press) -- 26 мая Совет Безопасности ООН отклонил предложенную США резолюцию об усилении санкций в отношении Северной Кореи в связи с запусками межконтинентальных баллистических ракет, поскольку Китай и Россия наложили на нее вето.
Впервые резолюция Совета Безопасности о санкциях против Северной Кореи была отклонена из-за использования права вето.
Остальные 13 членов Совета Безопасности резолюцию поддержали.
После того, как Северная Корея провела первые испытания ядерного оружия в 2006 году, Совет Безопасности 10 раз выдвигал резолюции о санкциях против государства-изгоя, и все они принимались единогласно.
То, что произошло 26 мая, подтвердило фактическую неспособность Совета Безопасности ООН нормально функционировать в период конфронтации западных стран с Россией и Китаем из-за украинского кризиса.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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