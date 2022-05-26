Япония обеспокоена возможностью дальнейших провокаций со стороны Северной Кореи

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Токио, 25 мая (Jiji Press). Японское правительство находится в состоянии повышенной готовности в связи с дальнейшими провокациями со стороны Северной Кореи после того, как Пхеньян 24 мая запустил три баллистические ракеты.

Северная Корея «может участвовать в дальнейших провокационных действиях, таких как ядерные испытания», заявил на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу.

По словам Мацуно, последние ракетные пуски, которые произошли вскоре после саммитов Япония-США и США-Южная Корея, а также саммита Quad (Японии, США, Австралии и Индии), являются «явно провокационным актом».

Правительство Японии планирует решить этот вопрос вместе с США и Южной Кореей.

Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор и выразили серьёзную озабоченность по поводу ядерных и ракетных программ Северной Кореи.

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