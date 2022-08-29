Япония начнет полноценное использование цифровых учебников с 2024 финансового года

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Токио (Jiji Press) - 25 августа стало известно, что с 2024 финансового года Министерство образования Японии планирует начать полноценно использовать цифровые учебники. Сперва новый тип пособий будет использоваться во время уроков английского языка для учащихся начальной школы пятого и шестого классов и младших классов средней школы.

Начиная с 2025 финансового года на цифровые учебники переведут занятия по математике. До этого момента цифровые учебники будут использоваться вместе с бумажными учебниками во избежание путаницы на уроках.

В четверг министерство представило промежуточный отчет по использованию цифровых учебников, получив одобрение рабочей группы Центрального совета по образованию и консультативной группы при министре образования.

Предполагается, что цифровые учебники с функциями синтеза речи будут эффективны на уроках английского языка, поскольку помогут детям освоить правильное произношение слов и усовершенствовать навык аудирования. Что касается математики, то ожидается, что такие учебники облегчат учащимся просмотр и восприятие графиков и диаграмм.

Министерство еще не решило, когда начнется использование цифровых учебников по другим предметам.







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