Работа японских правительственных сайтов была нарушена, вероятно, из-за российских кибератак

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Токио, 7 сентября (Jiji Press). Работа сайта японского правительства была временно нарушена, сообщило 6 сентября Цифровое агентство, что может быть связано с кибератакой российской хакерской группы, недовольной японской поддержкой Украины.

Пользователи испытывали трудности при подключении к веб-сайту правительственного портала, который предлагает обширную административную информацию. Также был затронут веб-сайт портала eLTAX для уплаты местных налогов.

Хакерская группа Killnet взяла на себя ответственность за кибератаку через сообщения в социальных сетях. Цифровое агентство расследует причины сбоев.

В Killnet заявили, что атаковали также веб-сайты японских компаний, в том числе JCB Co. и Mixi Inc., сославшись на поддержку Японией Украины в ответ на российское вторжение в эту страну.

Компания Mixi сообщила в Твиттере, что работа её социальных сетей была нарушена. Также стал недоступен сайт администрации порта Нагоя.

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