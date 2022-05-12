«Группа семи» осуждает злонамеренные действия России в киберпространстве

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Токио, 11 мая (Jiji Press). Министры по цифровым вопросам Большой семёрки 11 мая завершили свою двухдневную встречу в Дюссельдорфе, Германия, приняв заявление, осуждающее злонамеренные действия России в киберпространстве.

«Мы осуждаем злонамеренную кибердеятельность России, манипулирование информацией, вмешательство и онлайн-кампании по дезинформации», – говорится в заявлении.

Министры G-7 также подтвердили сотрудничество в реагировании на кибератаки в условиях роста международной напряженности из-за вторжения России в Украину.

«Мы донесли наше послание о единстве Большой семёрки, нашей солидарности с Украиной и важности киберустойчивости. Это большое достижение», – заявила на пресс-конференции после министерской встречи министр по цифровым вопросам Японии Макисима Карэн.

10 мая Михаил Фёдоров, вице-премьер-министр Украины и министр цифровой трансформации, принял участие в онлайн-встрече G-7 и предложил поделиться опытом своей страны в противодействии России в киберпространстве.

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