Тайфун Нанмадол в Японии: два человека погибли

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Токио, 19 сентября (Jiji Press). Крупный тайфун Нанмадол обрушился на многие районы Японии, в результате чего два человека погибли, один пропал без вести и более 50 получили ранения.

14-й тайфун в этом году переместился на северо-восток в префектуру Ямагути на западе Японии и вдоль побережья близлежащего региона Санъин к вечеру 20 сентября, пройдя через юго-западный регион Кюсю с вечера 18 сентября до утра следующего дня.

По прогнозам, 20 сентября утром тайфун Нанмадол, который уже не является чрезвычайно мощным, направится в северо-восточный регион Тохоку. Ожидается, что 20 сентября днём он станет внетропическим циклоном.

Японское метеорологическое агентство предупредило людей на обширных территориях о сильном ветре, высоких волнах и приливах, а также оползнях и речных наводнениях из-за проливных дождей.

Агентство понизило уровень своих специальных предупреждений о сильном ветре, высоких волнах и приливах, выпущенных вечером 18 сентября в префектуре Кагосима на острове Кюсю, до предупреждений или рекомендаций или отменило их к 8:00 19 сентября. Специальное предупреждение о сильном дожде, выпущенное для большинства районов префектуры Миядзаки, а также на Кюсю, было снижено до предупреждения в 11 часов утра 19 сентября.

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