В Японии всё больше детских столовых «Кодомо сёкудо»

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Токио, 5 октября (Jiji Press). В Японии становится всё больше «Кодомо сёкудо» – столовых, предлагающих детям еду бесплатно или по низким ценам. Первое такое заведение открылось 10 лет назад.

Первая столовая под названием «Кодомо сёкудо» открыла в токийском районе Ота в августе 2012 года Кондо Хироко, когда узнала, что в соседней начальной школе есть ребенок нормально ест только в школе, а дома на завтрак и ужин у него только только бананы.

Её «Кодомо сёкудо» изначально предлагала еду за 500 йен для взрослых и за 300 йен для детей каждый четверг. С марта 2020 года из-за пандемии COVID-19 компания предлагает упакованные обеды бэнто.

63-летняя Кондо с 2017 года управляет столовой типа кодомо сёкудо под названием «Детское кафе за одну монету».

Её кодомо сёкудо не даёт еду бесплатно, потому что «плата за еду поддерживает чувство собственного достоинства», – говорит Кондо.

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