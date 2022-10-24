В Японии нашли зуб тираннозавра

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Фукуи, 21 октября (Jiji Press). Город Нагасаки и другие местные администрации объявили о находке зуба крупного плотоядного динозавра семейства Tyrannosauridae в слое грунта у побережья города Нагасаки, расположенного на юго-западе Японии.

Это была третья находка окаменелостей динозавров Tyrannosauridae в Японии после находок в том же слое и в городе Амакуса в префектуре Кумамото, также на юго-западе Японии.

Последней находкой стал зуб, который, как полагают, находился на правой стороне нижней челюсти.

Зуб длиной около 85 миллиметров, шириной 33 миллиметра и толщиной 18 миллиметров был обнаружен в 2019 году в пласте Мицусэ на полуострове Нагасаки в рамках совместного исследовательского проекта города Нагасаки и Музея динозавров префектуры Фукуи в префектуре Фукуи в центральной Японии. .

Их анализ показал, что, хотя зуб был немного меньше, чем два зуба, найденных в том же слое в 2014 году, он имел характеристики зуба члена семейства Tyrannosauridae. Зубы, обнаруженные в 2014 году, предположительно принадлежали 10-метровому динозавру.

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