Международный кинофестиваль в Токио впервые за три года открылся красной дорожкой

Новости

Токио, 24 октября (Jiji Press). Начался Токийский международный кинофестиваль, впервые за три года расстелили красную ковровую дорожку, чего не делали из-за пандемии COVID-19.

Актёры и режиссёры из Японии и других стран выступили перед Токийским театром Такарадзука в районе Тиёда японской столицы.

На церемонии открытия американский театральный и кинорежиссер Джули Теймор, возглавляющая конкурсное жюри фестиваля, сказала: «Мы рады увидеть фильмы, снятые во всём мире, и получить опыт из мест и от людей, которых мы не знаем, и ощутить определённую эмпатию».

«Эмпатия… это главный, необходимый, недостающий фактор нашей жизни именно сейчас», – добавила Теймор.

Японская актриса Хасимото Ай, которая является послом кинофестиваля, сказала, что она рада, что крупный кинофестиваль смог состояться.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме