В Осаке одобрили первое в Японии постановление о борьбе с игровой зависимостью
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Осака, 27 октября (Jiji Press). Собрание префектуры Осаки приняло первое в Японии постановление о борьбе с игровой зависимостью.
Постановление, предложенное крупнейшей фракцией собрания, региональной Партией обновления Осаки (Осака исин-но кай), и принятое в 26 октября, призывает к созданию системы, в соответствии с которой правительство этой префектуры в западной Японии будет осуществлять меры, учитывающие мнения игроманов и их сторонников.
Постановление, которое должно вступить в силу к концу года, также включает план по созданию фонда для обеспечения средств для таких мер. Компаниям предложат внести пожертвования в такой фонд.
Осака представила центральному правительству план развития комплексного курорта с казино.
В префектуре есть много возможностей для ставок на скачки и гонки на моторных лодках. Согласно опросу правительства префектуры, проведенному в 2020 финансовом году, игровую зависимость подозревают примерно у 98 000 жителей Осаки.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]