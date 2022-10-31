Две гражданки Японии погибли во время празднования Хэллоуина в Сеуле

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Сеул, 30 октября (Jiji Press). Среди погибших в давке в Сеуле вечером 29 октября были две японки – девушка 10-19 лет и женщина 20-29 лет, как стало известно 30 октября.

Местная полиция сообщила о их гибели в посольство Японии в Сеуле.

Смертельная давка произошла в сеульском районе Итхэвон, который был забит празднующими Хэллоуин. По данным местных СМИ, в результате давки погибли по меньшей мере 153 человека, 103 человека получили ранения.

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