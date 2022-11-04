В западной части Японии в контейнере нашли более 10 000 огненных муравьев

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Токио, 2 ноября (Jiji Press). Более 10 000 очень ядовитых огненных муравьёв, в том числе не менее четырёх маток, были обнаружены в контейнере, доставленном на землю, принадлежащую частной фирме в городе Ибара, префектура Окаяма, западная Япония. Об этом сообщило министерство окружающей среды.

Это было самое большое количество огненных муравьев, определенных как инвазивный чужеродный вид, обнаруженных в одном случае в Японии до сих пор.

Министерство заявило, что огненные муравьи были обработаны инсектицидом и что их распространение там не подтверждено.

Контейнер, о котором идёт речь, был отправлен из Хошимина во Вьетнаме и прибыл в Ибару 25 октября через Гонконг и Фукуяму, префектура Хиросима, к западу от Окаямы.

В день прибытия в Ибару рабочий открыл контейнер и обнаружил в нём много муравьев. Контейнер немедленно запечатали и отправили обратно в Фукуяму.

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