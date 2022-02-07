В Японии пересмотрят законодательство для борьбы с «огненными муравьями»
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Токио, 6 февраля (Jiji Press). Министерство окружающей среды Японии будет добиваться внесения поправок в законодательство, чтобы усилить борьбу с огненными муравьями и предотвратить распространение высокоядовитых насекомых в стране.
По словам представителей министерства, поправки в закон должны облегчить чиновникам министерства и местных органов власти инспектирование портов и логистических объектов, где есть подозрения на наличие огненных муравьев.
Министерство планирует внести в парламент законопроект о пересмотре закона об инвазивных чужеродных видах в начале марта.
По действующему законодательству чиновники допускаются в помещения для выездных проверок только после подтверждения экспертом наличия огненных муравьев.
Прежде чем наличие муравьёв будет подтверждено, выездные проверки требуют согласования с владельцами помещений. Для подтверждения требуется несколько дней, и запросы на утверждение могут быть отклонены.
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