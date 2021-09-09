В Японии обретают популярность продукты из сушёных сверчков

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Токио, 7 сентября (Jiji Press). Хлеб и кондитерские изделия, приготовленные из сушёных сверчков, пользуются большим спросом в Японии из-за их новизны, а также из-за того, что потребители всё больше интересуются продуктами на основе насекомых, которые оказывают меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению, например, с говядиной и другими продуктами животноводства, и поэтому считаются экологически безопасными продуктами питания.

Продукты, в которых используются насекомые, также привлекают внимание во всём мире как ключевые источники белка в будущем.

В декабре прошлого года Pasco Shikishima Corp. выпустила два сладких продукта серии «Короги кафе» с использованием порошка из сушёных сверчков, они были раскуплены за два дня. Короги по-японски означает «сверчок». Пекарская компания, расположенная в Нагое, столице префектуры Айти в центральной части Японии, в июне этого года начала продавать онлайн ещё один продукт – рулет баумкухен с использованием порошка из 100 сверчков. Рулеты раскупили примерно за полтора часа.

«Мы были удивлены, увидев такой интерес к продуктам из сверчков», – сказал представитель Pasco Shikishima, отвечающий за разработку продукта.

Этим летом компания выпустила набор для домашнего приготовления хлеба из сверчков за 2376 йен. В его состав входит порошок из 600 сверчков, мука и дрожжи. Ингредиенты смешивают, оставляют на ночь и запекают в духовке, чтобы получить 16 круглых французских хлебцев.

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