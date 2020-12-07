18-летние в Японии мало интересуются пищевыми технологиями и не хотят есть продукты из насекомых

Сейчас только в некоторых регионах в качестве местных пищевых продуктов продаются личинки пчёл и отварные кузнечики, а когда-то их употребляли в пищу в различных частях Японии как ценный источник белка. Блюда из насекомых, находящиеся в центре внимания новейших пищевых технологий, могут стать своего рода возвращением к истокам японской кухни, однако молодёжь, выросшая в благополучные времена, не испытывает энтузиазма в отношении использования насекомых в пищу…

Уровень самообеспеченности Японией продуктами питания в 2019 году составлял 38% (по калорийности). Правительство поставило цель добиться увеличения этого показателя до 45% к 2030 году, но путь к достижению цели не определён, а количество фермеров сокращается из-за старения сельского населения.

В интернет-опросе, проведенном The Nippon Foundation среди 1000 мужчин и женщин в возрасте от 17 до 19 лет, на вопрос о том, как они воспринимают показатель самообеспеченности страны продуктами питания в 38%, 59,8% ответили, что это проблема, а 10,9% проблемой это не считают.

Наиболее частыми причинами ответов тех, кто считает это проблемой (допускалось несколько ответов), было беспокойство о невозможности решить проблему нехватки продуктов питания, если она возникнет (77,9%), допущение вероятности прекращения поставок из-за изменений международных условий (47,8%) и опасение возможного ухудшения продовольственной ситуации из-за изменений в окружающей среде (30,1%).

В последние годы время внимание привлекает «фудтек» – поиски решения различных проблем, связанных с пищевыми продуктами, разработка новых продуктов и открытие новых методов приготовления пищи. Однако на вопрос о том, что нужно делать, чтобы быть готовыми к возможной нехватке продовольствия, наиболее частым ответом было «восстановление первичного сектора» (23,6%), а пищевые технологии, похоже, не вызывают большого интереса, судя по количеству ответов «технологические разработки для повышения продуктивности» (11,2%), «новые инвестиции в пищевой сектор» (5,1%) и «производство альтернативных источников белка» (2,2%).

В области пищевых технологий как альтернативные источники белка привлекают внимание заменители мяса – искусственное мясо, соевое мясо и продукты из насекомых. На вопрос, хотели бы респонденты попробовать продукты из насекомых, 83,8% ответили отрицательно.

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