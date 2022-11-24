В Японии выявлен первый случай птичьего гриппа у аиста

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Токио, 23 ноября (Jiji Press). В Маругамэ, префектура Кагава в западной Японии умер аист после заражения птичьим гриппом, сообщили официальные лица администраций префектуры Кагава и соседней префектуры Токусима.

По словам представителей Токусимы, это первый случай птичьего гриппа у аиста в Японии. Аисты считаются особым национальным достоянием страны.

Самка аиста, родившаяся в Наруто, Токусима, в апреле прошлого года и получившая имя Нидзи, была найдена мёртвой в пруду в Маругамэ 15 ноября. Генетический тест, проведенный Национальным институтом экологических исследований 22 ноября, показал, что аист был инфицирован высокопатогенным штаммом H5 птичьего гриппа.

«Я обеспокоен возможной инфекцией (у аистов) из-за распространения птичьего гриппа, – сказал Сибаори Фумиаки, член правления Фонда аистов Токусима, некоммерческой организации, помогающей аистам жить в дикой природе. – Смерть Нидзи очень прискорбна».

Программа по выпуску искусственно выращенных аистов в дикую природу началась в Японии в 2005 году. С тех пор более 300 аистов живут в дикой природе, по данным парка белых аистов Хёго в Тоёока, префектура Хёго.

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