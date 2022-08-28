Перевод нового коронавируса со второго на пятый уровень опасности: классификация опасных инфекционных болезней в Японии

Перевод нового коронавируса со второго на пятый уровень опасности: классификация опасных инфекционных болезней в ЯпонииОбщество Политика Здоровье
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Закон о контроле за инфекционными заболеваниями классифицирует инфекционные заболевания по категориям с 1 по 5 в соответствии с их опасностью для жизни и заразностью, а также определяет меры, которые могут быть приняты национальными и местными органами власти.
Категория 1. Чрезвычайно высокий риск
Геморрагическая лихорадка Эбола, чума
Категория 2. Высокий риск
Туберкулёз, птичий грипп, дифтерия
Категория 3. Не очень опасны, но могут вызывать вспышки инфекций
Холера, брюшной тиф, бациллярная дизентерия, энтерогеморрагическая кишечная палочка
Категория 4. Заражение через животных, продукты питания и напитки, передача от человека к человеку встречается редко
Оспа обезьян, лихорадка денге, японский энцефалит, бешенство
Категория 5. Инфекционные заболевания, вспышки и распространение которых следует предотвращать
Сезонный грипп, краснуха, ветряная оспа
В настоящее время в соответствии с Законом о контроле за инфекционными заболеваниями новый коронавирус относят к категории 2, больницы и центры общественного здравоохранения обязаны сообщать имена всех пациентов и подробности их диагноза, прежде чем рекомендовать их госпитализировать. Из-за быстрого роста числа инфицированных в ходе седьмой волны заражений выросла административная нагрузка на медицинские учреждения, в связи с чем медицинские ассоциации и собрание губернаторов всей страны неоднократно требовали пересмотреть классификацию. Министр труда Като Кацунобу также планирует продолжить изучение возможностей снижения нагрузки на работников.
Эксперты предлагают план «фиксированного наблюдения» для сбора информации только о пациентах, диагностированных в определённых медицинских учреждениях, подобно сезонному гриппу, и план, ограничивающий контроль наблюдением за людьми с высоким риском опасного течения болезни.
Основные меры в соответствии с Законом об инфекционных заболеваниях
|Категория 2
|Новый коронавирус
|Категория 5
|Медицинские расходы покрывает государство
|〇
|〇
|✕
|Сбор информации обо всех заражённых
|〇
|〇
|✕
|Рекомендация госпитализировать
|〇
|〇
|✕
|Ограничения на приход на работу
|〇
|〇
|✕
|Применение всех мер для бессимптомных пациентов
|✕
|〇
|✕
Фотография к заголовку: PIXTA
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