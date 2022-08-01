Япония пересмотрит место COVID-19 в классификации инфекционных заболеваний

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Токио, 30 июля (Jiji Press). Японское правительство планирует пересмотреть классификационную характеристику COVID-19 после того, как текущая седьмая волна инфекции пойдёт на спад, сообщили люди, знакомые с этим вопросом.

Этот шаг будет сделан в связи со снижением числа пациентов с COVID-19, у которых развиваются тяжелые симптомы.

COVID-19 в настоящее время отнесён ко II категории, второй по величине в пятиступенчатой шкале опасности инфекционных заболеваний.

Как только уровень в классификации будет снижен, станет возможным менее строгое реагирование на заболевание. Правительство рассматривает вопрос о прекращении учёта всех случаев заболевания COVID-19.

По словам источника в правительстве, необходимо пересмотреть классификацию COVID-19, и он добавил: «Мы обсудим это, когда седьмая волна пойдет на убыль».

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