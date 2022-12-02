На конкурсе самых популярных слов 2022 года в Японии победило слово «Муракамисама»

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Токио, 1 декабря (Jiji Press). Слово «Муракамисама», обыгрывающее японское слово ками-сама, «бог», и имя бейсболиста Мураками Мунэтаки, было названо самым популярным словом этого года в Японии.

22-летний отбивающий игрок профессиональной бейсбольной команды Tokyo Yakult Swallows стал самым молодым игроком, выигравшим тройную корону в регулярном игровом сезоне 2022 года. Мураками забил 56 хомеров, а также превзошёл рекорд легенды бейсбола О Садахару по достижениям за один сезон для японского игрока, отмеченный 58 лет назад.

В список 10 самых модных слов также входят «лисий танец», использовавшийся для приветствия японской профессиональной бейсбольной команды Hokkaido Nippon-Ham Fighters, и тэмаэдори – выражение, отражающее просьбы при покупках выбирать продукты питания, у которых скоро заканчивается срок годности, с передней части полок в магазинах, включая супермаркеты и мини-маркеты.

Варуй энъясу, «плохое ослабление йены», и сиран кэдо, используемое в конце предложений, чтобы избежать категорических утверждений, также вошли в десятку самых популярных фраз.

Некоторые из самых популярных слов связаны с политикой. Это Киу, «Киев», столица Украины, которая по-японски транслитерировалась исходя из произношения по-русски до вторжения России, кокусоги, «государственные похороны», это слово связано с похоронами, устроенными правительством бывшему премьер-министру Абэ Синдзо, который был застрелен в июле; в отношении проведения государственных похорон общественное мнение разделилось, и сюкё нисэй, «верующие второго поколения», как называют детей в семьях с сильными религиозными убеждениями, которые привлекли внимание после убийства Абэ.

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