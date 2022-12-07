В Японии к Новому году представили дощечки хагоита для игры в волан с изображениями знаменитостей 2022 года
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Токио, 6 декабря (Jiji Press). Японский производитель традиционных кукол Kyugetsu Co. представил в своём главном офисе в Токио красочные деревянные дощечки хагоита с изображением семи человек, которые привлекли внимание широкой общественности в этом году.
В эту семёрку входят Фудзии Сота, который стал первым подростком, получившим пять главных профессиональных титулов в японских шахматах сёги, и профессиональный бейсболист Tokyo Yakult Swallows Мураками Мунэтака, который стал самым молодым игроком, выигравшим тройную корону бейсбола.
Компания Kyugetsu также продемонстрировала хагоита с изображением футболки национальной сборной Японии по футболу, срочно создав её, когда команда вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре.
Ежегодное мероприятие, посвящённое открытию дощечек хагоита, прошло в 37-й раз.
В ходе этих мероприятий Kyugetsu представляет хагоита – ракетки, используемые в игре ханэцуки, традиционной японской игре, напоминающей бадминтон, в которую играют в основном во время новогодних праздников в надежде на то, что следующий год принесёт счастье.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]