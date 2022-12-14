Игра Final Fantasy XVI выйдет в июне 2023 года

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Токио, 9 декабря (Jiji Press). Компания Square Enix сообщила, что 22 июня 2023 года она выпустит новейшее дополнение к своей сверхпопулярной серии игр Final Fantasy.

Final Fantasy XVI, которая будет продаваться для домашней игровой консоли Play Station 5, станет первой игрой Final Fantasy за семь лет с момента выпуска Final Fantasy XV в 2016 году.

Компания начала принимать предварительные заказы в официальном интернет-магазине и других торговых точках. Стандартное издание новой игры стоит 9900 йен.

С момента выхода первой части Final Fantasy в 1987 году общее количество мировых продаж этой серии превысил 173 миллиона копий.

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