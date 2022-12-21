Два человека погибли, пятеро пострадали из-за сильного снегопада в Ниигате

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Ниигата, 20 декабря (Jiji Press). Два человека погибли и пятеро получили ранения в результате происшествий, связанных с сильным снегопадом в префектуре Ниигата в центральной части Японии, как сообщили представители префектуры и полиция.

Мужчина в возрасте 80 лет в городе Касивадзаки погиб, упав в реку во время уборки снега. 27-летняя женщина, которая, по-видимому, обогревалась в машине, припаркованной возле своего дома в Касивадзаки, умерла от отравления угарным газом.

Из пяти пострадавших двое получили тяжёлые травмы. У мужчины в возрасте 70-79 лет в Касивадзаки пальцы попали в снегоуборочную машину. Другой мужчина в возрасте 70-79 лет в городе Ниигата перенёс кровоизлияние в мозг после того, как упал с крыши гаража во время уборки снега.

В городах Нагаока и Одзия к вечеру 20 декабря на государственной автотрассе №17 стояли застрявшие транспортные средства.

Остановка движения на участке национальной трассы №8 в Касивадзаки была почти полностью устранена 20 декабря днём после того, как более 800 автомобилей застряли на одном участке.

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