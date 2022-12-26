В Японии до 25 декабря продолжается снегопад

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Токио, 24 декабря (Jiji Press). Японское метеорологическое агентство предупредило о сильном снегопаде, метелях и высоких волнах 23 декабря, снег продолжал выпадать в основном в регионах со стороны Японского моря.

Ожидается, что ярко выраженная зимняя картина атмосферного давления сохранится до 25 декабря и ослабнет 26 декабря, при этом система низкого давления будет двигаться на восток к восточной части самой северной префектуры, Хоккайдо.

За 24 часа до 5 утра 24 декабря в городе Огуни на северо-востоке префектуры Ямагата выпало 97 сантиметров снега, и 81 сантиметр в деревне Сэкикава в префектуре Ниигата.

В деревне Отоинэппу на Хоккайдо за сутки выпало 73 сантиметра снега к 1:00, а в городе Нагоя к 9:00 – 10 сантиметров.

Около 20:30 23 декабря 60-летний житель был найден лежащим на дороге префектуры в городе Кумакогэн в западной префектуре Эхимэ, а позднее в больнице была подтверждена его смерть. Предположительно, он поскользнулся на снегу.

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