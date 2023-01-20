Японская группа исследователей разработала чёрный лист, поглощающий 99,98% видимого света

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Токио, 19 января (Jiji Press). Японская исследовательская группа разработала чёрный лист, который поглощает более 99,98% видимого света, используя коммерческую черную краску, изготовленную из масла скорлупы орехов кешью.

Группа исследователей из Национального института передовых промышленных наук и технологий и Национальных институтов квантовых наук и технологий объявила о результатах исследования, которые были опубликованы в американском журнале Science Advances.

Известно, что углеродные нанотрубки могут обеспечить коэффициент поглощения видимого света около 100 %. Однако применение углеродных нанотрубок ограничено из-за хрупкости структуры их поверхности, а также их высокой цены.

Чёрный лист «может использоваться, например, для изготовления камеры и других компонентов для подавления диффузного отражения света и для отображения тонких градаций черного, – заявил на пресс-конференции руководитель группы прикладных оптических измерений AIST Амэмия Куниаки. – Мы хотели бы сотрудничать с соответствующими производителями, чтобы применить (лист) на практике», – добавил он.

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