Токийские власти раздадут жителям сейсмические автоматические выключатели, чтобы снизить риск возгорания

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Токио, 22 января (Jiji Press). Столичная администрация Токио предоставит сейсмические выключатели местным жителям в районах, где много ветхих деревянных домов, чтобы снизить риск возгорания в случае сильного землетрясения.

В свой проект бюджета на 2023 финансовый год столичное правительство включит 2 миллиарда йен на распространение в течение года с апреля среди 320 000 домохозяйств устройства, которое автоматически отключает электроэнергию при сильном землетрясении.

Сейсмические прерыватели стоят около 5000 йен за единицу для типов, подключённых к розеткам. Они предназначены для предотвращения пожаров, вызванных нагревателями и другим оборудованием, когда вновь подают электроэнергию после отключения, вызванного землетрясением.

Восточная и южная части густонаселённых 23 специальных районов Токио считаются уязвимыми для пожаров, поскольку там много деревянных построек.

Согласно оценке столичного правительства, пересмотренной в прошлом году, сильное землетрясение в Токио может вызвать пожары, которые сожгут до 120 000 зданий и приведут к смерти около 2500 человек в японской столице, в основном в районах Адати, Эдогава и Ота, где много деревянных домов.

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