Университеты и средние школы по всей Японии получили угрозы

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Токио, 24 января (Jiji Press). Стало известно, что угрозы нападения по факсу получили примерно в 300 школах старшей ступени и университетах по всей Японии.

По данным министерства образования и других источников, 23 января в 12 учебных заведений, включая университеты в префектурах Ниигата и Яманаси, были отправлены угрозы о бомбе, а утром 24 января в 138 школ, включая школы старшей ступени в префектурах Сайтама и Оита, были отправлены угрозы убийства.

В угрозах, направленных университетам, утверждалось, что было установлено более 330 взрывных устройств, и требовали выплатить 300 000 йен до 15:00 того же дня. В угрозах старшим школам требовали 3 млн йен, угрожая в противном случае убивать учеников и учителей из модифицированного оружия и коктейлями Молотова, если требование будет отклонено.

Городской университет Сандзё в Ниигате, одно из пострадавших учебных заведений, 23 января отменил занятия. Совет по образованию префектуры Сайтама 24 января закрыл 136 школ.

Также 24 января угрозы убийством были отправлены в более чем 160 школ старшей ступени префектуры Канагава, согласно данным совета по образованию префектуры и другим источникам. В префектуральных школах занятия проводились в обычном режиме после подтверждения безопасности.

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