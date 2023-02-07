Кисида выразил Турции соболезнования в связи с сильным землетрясением

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Токио, 6 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану послание с соболезнованиями в связи с сильным землетрясением, которое произошло в Турции ранее 6 февраля, в результате которого погибло много людей.

В сообщении Кисида сказал, что глубоко опечален, и выразил искренние соболезнования тем, кто погиб в результате землетрясения, и сочувствие пострадавшим.

Кисида также сказал, что Япония всегда будет поддерживать Турцию.

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