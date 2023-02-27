В Японии на Хоккайдо произошло сильное землетрясение
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Токио, 25 февраля (Jiji Press). Сильное землетрясение магнитудой 6,0 произошло в ночь на 25 февраля на Хоккайдо на севере Японии, сообщило Японское метеорологическое агентство.
В городах Сибэцу и Нэмуро на востоке Хоккайдо интенсивность составила менее 5 баллов, что является пятым по величине уровнем по японской шкале сейсмической интенсивности.
Агентство сообщило, что землетрясение произошло на глубине 63 километра около 22:27 по местному времени.
По данным ведомства, цунами после землетрясения не ожидается.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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