В Японии на Хоккайдо произошло сильное землетрясение

Общество Стихийные бедствия

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Токио, 25 февраля (Jiji Press). Сильное землетрясение магнитудой 6,0 произошло в ночь на 25 февраля на Хоккайдо на севере Японии, сообщило Японское метеорологическое агентство.

В городах Сибэцу и Нэмуро на востоке Хоккайдо интенсивность составила менее 5 баллов, что является пятым по величине уровнем по японской шкале сейсмической интенсивности.

Агентство сообщило, что землетрясение произошло на глубине 63 километра около 22:27 по местному времени.

По данным ведомства, цунами после землетрясения не ожидается.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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