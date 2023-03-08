Правительство Японии одобрило законопроект о расширении сферы использования идентификационной системы «Мой номер»

Новости

Токио, 7 марта (Jiji Press). Правительство Японии приняло законопроект о пересмотре законов, касающихся персонального идентификационного номера My Number и карты My Number, с целью расширения сферы их использования в целях создания более удобного цифрового общества.

Законопроект, одобренный на заседании кабинета министров, призывает разрешить использовать карту My Number, которая содержит 12-значный номер социального страхования и налоговый номер, для получения и продления национальных квалификаций, таких как лицензии парикмахера и архитектора.

Кроме того, что касается административной работы, для которой разрешено использование системы My Number, законопроект направлен на то, чтобы типы личной информации, которая может обрабатываться в такой работе, устанавливали министерские постановления, вместо того, чтобы требовать внесения изменений в законодательство. Ожидается, что этот шаг позволит, например, с использованием системы My Number быстрее выплачивать пособия в случае распространения нового инфекционного заболевания.

Кроме того, законопроект предусматривает введение специальной системы, направленной на то, чтобы большее количество пожилых людей привязывало свои банковские счета, используемые для получения пенсий, к своим номерам.

Законопроект также включает меры, связанные с планом правительства по отмене действующей карты медицинского страхования и интеграции её с картой My Number осенью 2024 года.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме