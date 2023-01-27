Япония запускает систему электронных медицинских рецептов по всей стране

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Токио, 26 января (Jiji Press). В Японии ввели в эксплуатацию свою систему электронных рецептов, позволяющую врачам обмениваться рецептами онлайн с аптеками.

С помощью этой системы министерство здравоохранения стремится предотвратить дублирование и ошибки, поскольку теперь фармацевты могут проверять, какие лекарства были назначены пациентам. Врачи по-прежнему будут выписывать рецепты и на бумаге.

Врачи регистрируют информацию о рецептах пациентов онлайн, а фармацевты проверяют рецепты через экран устройства.

Информация хранится на специальном правительственном сервере. Пациенты могут получить прописанные им лекарства в аптеках, предъявив свои удостоверения личности My Number или карты медицинского страхования.

Система обеспечивает унифицированную централизацию информации о рецептах. Даже если пациентам выписывают несколько рецептов из разных больниц, система поможет предотвратить дублирование и опасные комбинации лекарств.

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