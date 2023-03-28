Лёгкие школьные ранцы обретают популярность в Японии

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Токио, 28 марта (Jiji Press). В Японии в самом разгаре продажи школьных ранцев для детей, поступающих в начальную школу весной 2024 года, и особое внимание привлекают лёгкие изделия.

Популярность обретают ранцы легче 1 кг, поскольку в дополнение к учебникам и другим школьным принадлежностям в наши дни дети должны носить с собой электронные устройства, такие как планшетные компьютеры. Многие такие ранцы продаются по достаточно небольшим ценам.

Некоторые продукты выглядят почти так же, как и традиционные кожаные школьные ранцы рандосэру и имеют те же функции.

Гигант розничной торговли Aeon Co. выпустит ранец в стиле рандосэру 7 апреля. Компания уменьшила вес ранца примерно до 960 граммов за счёт использования полиэстера, переработанного из пластиковых бутылок, для изготовления основной части ранца.

«Мы надеемся максимально снизить физическую нагрузку на детей», – сказал представитель Aeon. Ранец стоит 28 380 йен, что меньше половины стандартного ценового диапазона от 60 000 до 70 000 йен.

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