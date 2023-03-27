В Японии стало возможным подать заявку на продление паспорта онлайн

Новости

Токио, 27 марта (Jiji Press). 27 марта в Японии вступил в силу пересмотренный закон о паспортах, делающий возможным подавать на продление паспорта онлайн без посещения соответствующих административных учреждений.

Этот шаг, являющийся частью цифровизации административных услуг, призван повысить удобство для заявителей и рационализировать делопроизводство, связанное с паспортами.

Право на подачу онлайн-заявки имеют те, у кого до окончания срока действия паспорта осталось менее года, и те, в чьих паспортах осталось три или менее пустых страниц для визовых отметок. Для продления паспорта онлайн необходимы удостоверение личности «Мой номер» и регистрация на соответствующем веб-сайте Mynaportal.

В подготовившихся к этому местных органах власти и зарубежных дипломатических представительствах возможна оплата услуги продления паспорта онлайн кредитной картой.

В 2024 финансовом году правительство намерено сделать возможной подачу заявок на выдачу новых паспортов онлайн, для чего требуется представление копии семейного реестра, а также заявок на внесение изменений в личную информацию, содержащуюся в выданных паспортах. Для этого заявителям всё же необходимо будет посетить соответствующие административные учреждения.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме