Японское агентство по делам культуры переехало в Киото

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Киото, 27 марта (Jiji Press). Японское агентство по делам культуры 27 марта переехало из Токио в город Киото, что стало первым полным перемещением правительственного агентства в районы за пределами японской столицы.

Агентство воспользуется преимуществами богатой истории и культуры Киото, сохранив некоторые свои функции в Токио.

В 2016 году правительство решило переместить агентство в рамках усилий по уменьшению концентрации его функций в Токио и оживлению региональной экономики.

В Киото агентство размещается в бывшем главном здании полиции префектуры.

27 марта передислоцированное агентство начало работу с примерно 70 чиновниками, в их числе Токура Сюнъити, комиссар по делам культуры.

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