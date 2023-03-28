Японское агентство по делам культуры переехало в Киото
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Киото, 27 марта (Jiji Press). Японское агентство по делам культуры 27 марта переехало из Токио в город Киото, что стало первым полным перемещением правительственного агентства в районы за пределами японской столицы.
Агентство воспользуется преимуществами богатой истории и культуры Киото, сохранив некоторые свои функции в Токио.
В 2016 году правительство решило переместить агентство в рамках усилий по уменьшению концентрации его функций в Токио и оживлению региональной экономики.
В Киото агентство размещается в бывшем главном здании полиции префектуры.
27 марта передислоцированное агентство начало работу с примерно 70 чиновниками, в их числе Токура Сюнъити, комиссар по делам культуры.
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