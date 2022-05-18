Японское правительство открыло курсы японского языка для эвакуированных из Украины
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Токио, 17 мая (Jiji Press). Японское правительство открыло программу бесплатного онлайн-обучения японскому языку для эвакуированных, бежавших в Японию из Украины из-за вторжения России.
В рамках этой программы Агентство по делам культуры и Агентство иммиграционных служб организовали возможность приёма таких эвакуированных в качестве учащихся в 12 школ японского языка.
17 мая в школе токийского района Синдзюку начались занятия по японскому языку. Планируется обучать эвакуированных по 150 часов в течение двух месяцев, стремясь к тому, чтобы учащиеся достигли уровня знаний, позволяющего участвовать в повседневном разговоре.
По данным Агентства по делам культуры, по состоянию на 15 мая в Японии находилось 984 эвакуированных из Украины.
Агентство предоставляет муниципалитетам, принявшим таких эвакуированных, субсидии для покрытия расходов на найм для них учителей японского языка.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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