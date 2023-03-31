Рабочие требуются на сельскохозяйственных угодьях Японии, пострадавших от цунами

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Минамисанрику, префектура Мияги, 31 марта (Jiji Press). Восстановление после землетрясения и цунами в марте 2011 года в пострадавшем северо-восточном регионе Японии завершено лишь наполовину, и местные фермеры сталкиваются с неотложной задачей обеспечения рабочей силой.

Тем временем восстановление сельскохозяйственных угодий, повреждённых цунами, в значительной степени завершено во многих районах, за исключением префектуры Фукусима, что способствует возобновлению деятельности и созданию новых рабочих мест.

Такахаси Масаси, который во время стихийных бедствий был главой бывшего сельскохозяйственного кооператива «Минамисанрику», ныне сельскохозяйственного кооператива «JA Синмияги», решил восстановить фермы, пострадавшие от цунами, после того, как производители клубники и другие фермеры сообщили, что им пришлось оставить свой бизнес.

Цунами повредило 40% посевных площадей, принадлежащих ассоциации Такахаси, которая курировала регионы, включая город Кесеннума и город Минамисанрику, оба в префектуре Мияги на северо-востоке Японии.

Пластиковые теплицы и сельскохозяйственная техника в регионах были сметены цунами, в то время как сельскохозяйственные угодья были покрыты обломками после катастрофы.

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