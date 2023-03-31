Страны Транстихоокеанского партнёрства одобрили членство Великобритании
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Токио, 31 марта (Jiji Press). Япония, Австралия и другие члены Транстихоокеанского партнёрства договорились в пятницу принять Великобританию в качестве своего 12-го члена, расширив блок свободной торговли за пределы Тихоокеанского региона.
Великобритания станет первым новым участником соглашения, которое вступило в силу в 2018 году. Её вступление увеличит объем торговли между экономиками ТТП до 7,7 трлн долларов с 6,6 трлн долларов в настоящее время.
Членство Великобритании «очень важно для продвижения свободной торговли, открытых и конкурентных рынков, торговой системы, основанной на правилах, и экономической интеграции за пределами Тихоокеанского региона», - заявил журналистам министр Японии по активизации экономики Гото Сигеюки.
«Эта сделка демонстрирует реальные экономические выгоды от наших свобод после выхода из Евросоюза», - говорится в заявлении премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Присоединение к торговому блоку ставит Великобританию «в центр динамичной и растущей группы тихоокеанских экономик», сказал он.
Великобритания подала заявку на вступление в ТТП в феврале 2021 года после своего выхода из Европейского союза в 2020 году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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