Количество выездов машин скорой помощи в Японии в 2022 году достигло рекордного уровня в более чем 7 миллионов

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Токио, 31 марта (Jiji Press). В 2022 году из-за старения населения и пандемии COVID-19 в Японии было зарегистрировано рекордное количество выездов машин скорой помощи, сообщило Агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями.

По предварительным данным агентства, машины совершили 7 229 838 выездов, что на 16,7% больше, чем в предыдущем году. Годовая цифра превысила 7 миллионов впервые с тех пор, как в 1963 году начали собирать сопоставимые данные.

Число людей, доставленных в больницы машинами скорой помощи в прошлом году, выросло на 13,2% до 6 216 909 человек, что также является рекордным показателем.

Агентство отмечает, что потребность в машинах скорой помощи увеличилась из-за распространения нового коронавируса, а также из-за быстрого роста пожилого населения.

Из тех, кто воспользовался услугами экстренного транспорта, 4 189 220 человек, или 67,4%, заявили о «внезапных заболеваниях», включая возможные коронавирусные инфекции. «Общие травмы» и «дорожно-транспортные происшествия» были второй и третьей по значимости причинами для вызова.

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