Япония планирует в шесть раз повысить поставки водорода к 2040 году

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Токио, 4 апреля (Jiji Press). Правительство Японии сообщило, что поставит цель увеличить годовой объём поставок водорода в стране до 12 миллионов тонн в 2040 году с 2 миллионов тонн в настоящее время в рамках усилий по реализации безуглеродного общества.

Правительство также надеется, что в течение следующих 15 лет государственный и частный секторы вложат около 15 триллионов йен в развитие использования водорода и возобновляемых источников энергии.

На дневном совещании соответствующих министров правительство представило план пересмотра своей базовой водородной стратегии в конце мая. Обновлённая стратегия будет включать эти цели.

«Мы активизируем усилия по декарбонизации внутри страны, реагируя на жёсткую международную конкуренцию в области возобновляемых источников энергии и водорода», – заявил на встрече премьер-министр Кисида Фумио, призвав участвующих министров к конкретным действиям.

Водород, который не выделяет при сгорании углекислый газ, считается источником энергии следующего поколения. Поскольку затраты на производство водорода выше, чем на сжиженный природный газ и уголь, правительство планирует предоставить субсидии, чтобы помочь покрыть разницу с целью создания крупномасштабных цепочек поставок водорода.

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