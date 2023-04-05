Япония планирует в шесть раз повысить поставки водорода к 2040 году
НовостиПолитика Экономика Экология
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 4 апреля (Jiji Press). Правительство Японии сообщило, что поставит цель увеличить годовой объём поставок водорода в стране до 12 миллионов тонн в 2040 году с 2 миллионов тонн в настоящее время в рамках усилий по реализации безуглеродного общества.
Правительство также надеется, что в течение следующих 15 лет государственный и частный секторы вложат около 15 триллионов йен в развитие использования водорода и возобновляемых источников энергии.
На дневном совещании соответствующих министров правительство представило план пересмотра своей базовой водородной стратегии в конце мая. Обновлённая стратегия будет включать эти цели.
«Мы активизируем усилия по декарбонизации внутри страны, реагируя на жёсткую международную конкуренцию в области возобновляемых источников энергии и водорода», – заявил на встрече премьер-министр Кисида Фумио, призвав участвующих министров к конкретным действиям.
Водород, который не выделяет при сгорании углекислый газ, считается источником энергии следующего поколения. Поскольку затраты на производство водорода выше, чем на сжиженный природный газ и уголь, правительство планирует предоставить субсидии, чтобы помочь покрыть разницу с целью создания крупномасштабных цепочек поставок водорода.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- FCEV – получат ли распространение электромобили на топливных элементах? Идеал пути к «нулевой эмиссии» и потенциал энергии водорода
- Стимулировать использование водорода: Toyota предложит рынку модульные блоки для автомобилей на топливных элементах
- Использование водорода изменяет структуру энергетики
- Испытания «водородного поезда»: JR East рассчитывает на коммерческое использование в 2024 году
- Первые водородные скутеры «Судзуки» вышли на японские дороги