Япония для защиты секретных данных запрещает TikTok на правительственных устройствах

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Токио, 4 апреля (Jiji Press). Правительство Японии сообщило, что оно запретило использование китайского приложения для обмена видео TikTok на правительственных устройствах, на которых обрабатывается секретная информация.

В письменном пояснении, принятом на заседании кабинета министров, правительство заявило, что TikTok не установлен ни на одном из смартфонов и других выданных правительством устройств, используемых министрами, государственными министрами и парламентскими вице-министрами.

Ответ был дан в ответ на вопрос Ониси Кэнсукэ, депутата главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии.

Правительство заявило, что не разрешает использование на государственных устройствах для обработки секретной информации внешних сервисов, которые становятся доступными только путём простого согласия на единые условия использования.

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