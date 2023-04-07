Исследователь животных и писатель Хата Масанори умер в возрасте 87 лет

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Токио, 6 апреля (Jiji Press). Хата Масанори, более известный под прозвищем «Муцугоро» и прославившийся своими книгами и телевизионными программами с участием животных, скончался от сердечного приступа в больнице Накасибэцу на Хоккайдо. Ему было 87.

Родившийся в городе Фукуока на юго-западе Японии Хата изучал биологию в Токийском университете, а затем присоединился к образовательной компании Gakken Co., ныне Gakken Holdings Co., где занимался такими проектами, как создание документальных фильмов.

Исследователь животных полностью посвятил себя писательству после ухода из компании в 1968 году и в том же году выиграл приз Японского клуба эссеистов за сборник эссе на тему животных «Мы, животные – все братья» (Варэра добуцу мина кёдай). Позже он получил премию Кан Кикути за работы, изображающие его опыт общения с животными.

Хата переехал на Хоккайдо в 1971 году и в следующем году открыл «Царство животных Муцугоро».

Его телепрограмма «Муцугоро то юкайна накаматати» сохраняла популярность на протяжении более 20 лет с момента выхода первого эпизода в эфир в 1980 году. Он также снял фильм 1986 года «Приключения Майло и Отиса», в котором были изображены котёнок и щенок-мопс.







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