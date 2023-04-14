Toyota выпустит автомобиль Crown на топливных элементах

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Нагоя, 13 апреля (Jiji Press). Toyota Motor Corp. добавит в серию роскошных седанов Crown модель на водородных топливных элементах, она будет выпущена этой осенью.

«Учитывая тот факт, что среди пользователей седанов много государственных учреждений и компаний, мы считаем, что существует спрос на версию с топливными элементами», – заявил 12 апреля представитель Toyota по связям с общественностью.

В настоящее время седан Mirai является единственным доступным на рынке электромобилем Toyota с водородным двигателем.

В июле прошлого года Toyota анонсировала серию Crown 16-го поколения, состоящую из четырёх моделей, а осенью того же года запустила гибридный кроссовер, который находится между седаном и внедорожником.

Toyota планирует предложить гибридные версии и версии на топливных элементах для седана Crown.

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