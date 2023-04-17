Токийский Диснейленд празднует своё 40-летие
НовостиОбщество Туризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Ураясу, преф. Тиба, 15 апреля (Jiji Press). Токийский Диснейленд в субботу отметил 40-летие с момента его открытия в 1983 году.
Микки Маус и другие персонажи Диснея отпраздновали это событие на специальном мероприятии, которое состоялось утром 15 апреля в тематическом парке в городе Ураясу, префектура Тиба, к востоку от Токио.
Мероприятию предшествовала церемония, в которой приняли участие Кагами Тосио, председатель правления компании Oriental Land Co., оператора Токийского Диснейленда, и Роберт Айгер, генеральный директор The Walt Disney Co.
Кагами выразил благодарность тем, кто поддерживал тематический парк на протяжении многих лет.
«Празднование 40-летия – это начало следующей главы в нашей истории, – сказал Айгер.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]