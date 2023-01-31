Оператор Токийского Диснейленда повысит заработную плату сотрудников на 7%

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Токио, 30 января (Jiji Press). Компания Oriental Land Co., оператор тематических парков Tokyo Disneyland и DisneySea, заявила, что повысит заработную плату своим сотрудникам в среднем примерно на 7 процентов начиная с 1 апреля.

Около 21 800 рабочих, в том числе совместители-актёры, получат повышение заработной платы. Компания Oriental Land впервые с апреля 2017 года повысит заработную плату по всем категориям.

После повышения стартовая месячная зарплата нового штатного сотрудника будет повышена на 20 000 иен до 238 000 йен. Почасовая оплата актёрского состава будет увеличена на 80 йен и составит от 1140 до 1530 йен.

Oriental Land решила повысить заработную плату «с целью обеспечения того, чтобы сотрудники могли работать с чувством безопасности и в ещё большей степени раскрывать свой потенциал», говорится в заявлении, опубликованном на веб-сайте компании.

Компания сообщила о консолидированной чистой прибыли в размере 60 062 млн йен за апрель-декабрь прошлого года, что стало крупнейшей прибылью за девятимесячный период за три года. За тот же период 2021 года компания сообщила об убытках в размере 1 152 млн йен.

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