[Видео] В преф. Айти в ноябре открылся «Парк Гибли», воссоздающий атмосферу знаменитых фильмов

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12 октября представителям прессы показали «Парк Гибли», воссоздающий мир анимационных фильмов Studio Ghibli, в Мемориальном парке Айти Экспо в городе Нагакутэ, префектура Айти. Парк состоит из 5 тематических зон. Три зоны, в том числе по мотивам фильмов «Шёпот сердца» и «Мой сосед Тоторо», откроются в первую очередь, а другие две зоны откроются в следующем финансовом году (Studio Ghibli) [Jiji Press Video Center]

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