В следующем году запланировано повышение цен на более чем 7000 продуктов питания

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Токио, 21 декабря (Jiji Press). В начале следующего года на японские домохозяйства обрушится новая волна повышения цен: на январь-апрель уже запланировано повышение цен на 7152 продукта питания, это примерно на 50% больше, чем в предыдущем году, сообщает Teikoku Databank. Ltd. в обзорном отчёте.

Ожидается, что к следующему месяцу вырастут цены на более чем 10 000 продуктов питания, сообщила эта частная кредитно-исследовательская фирма.

Последнее исследование Teikoku Databank, которое охватило планы повышения цен 105 крупных производителей продуктов питания, показало, что количество запланированных повышений цен на первые четыре месяца следующего года выросло на 2727 по сравнению с предыдущим опросом в конце ноября.

В условиях роста цен на сырьё и роста затрат на логистику всё больше компаний планируют повышать цены на продукцию уже во второй раз, или же проводить так называемое скрытое повышение цен за счёт уменьшения объёмов продукции при сохранении цены на прежнем уровне.

Снова будут повышены цены на многие замороженные продукты. Цены на приправы, такие как соевый соус и вино, также вырастут.

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