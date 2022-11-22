Рост цен влияет на внешкольное обучение детей в Японии
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Токио, 21 ноября (Jiji Press). Почти 40% домохозяйств в Японии либо сократили, либо прекратили отправлять своих детей на учёбу после школы в условиях роста цен, показал опрос Sumitomo Life Insurance Co.
Из примерно 263 респондентов, чьи дети в настоящее время или ранее принимали участие во внешкольной деятельности, такой как уроки плавания и подготовительные курсы, 16% заявили, что решили не продолжать участие в таких программах, чтобы уменьшить финансовое бремя, а 22,1% заявили, что они сократили такую деятельность.
Онлайн-опрос, в котором приняли участие 5005 человек в возрасте от 20 до 60 лет по всей стране, выявил влияние на образование детей недавнего увеличения счетов за продукты питания и электроэнергию.
В ходе опроса 87,6% всех респондентов ответили, что рост цен повлиял или в какой-то мере повлиял на их семейный бюджет.
Согласно опросу, 88% респондентов заявили, что их расходы на жизнь выросли по сравнению с прошлым годом, причём такие расходы выросли в среднем на 14 800 йен в месяц.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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