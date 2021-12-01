Гендер и школьная форма: 60% школ учитывают детей из числа ЛГБТК: при выборе школьной формы

Гендер и школьная форма: 60% школ учитывают детей из числа ЛГБТК: при выборе школьной формыОбщество Культура
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В последние годы всё чаще говорят о том, что важна в первую очередь возможность быть собой, свободно выражать себя независимо от пола.
Эти представления коснулись и школьной формы, которая когда-то везде была однотипной – «матроски» для девочек и кителя для мальчиков. Как показал опрос, проведенный «Канко гакусэйфуку» (г. Окаяма) и охвативший 1800 учителей начальных, младших и старших классов по всей стране, на вопрос «Учитывает ли ваша школа ЛГБТК(*1) при определении школьной формы?» 39,3% респондентов ответили утвердительно. Ещё 20,3% указали, что сейчас нет, но планируют учитывать это в будущем – таким образом, в целом около 60% школ рассматривают или планируют рассматривать этот вопрос при выборе одежды для учеников.
О наличии ЛГБТК-учащихся утвердительно ответили в 10,9% начальных школ, 32% в средних, 31,1% в старших школах, и 36% в школах, где есть средняя и старшая ступень школы.
Наиболее распространёнными решениями для учащихся из ЛГБТК стала возможность выбирать форму с брюками для девочек (50,1%), свободный выбор из ассортимента юбок, брюк, лент, галстуков и т. п. вне зависимости от пола (36%) и форма спортивного стиля без половых различий (35,4%).
В апреле 2015 года Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий выпустило уведомление «Осуществление подробных мер для детей и учащихся в связи с расстройством гендерной идентичности, сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью», и сейчас очень многие школы расширяют ассортимент одежды и аксессуаров, учитывая потребности таких учеников.
Фотография к заголовку: PIXTA
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(*1) ^ Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры и квиры